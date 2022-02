Jefferies senkt Ziel für United Internet auf 35,20 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für United Internet von 35,90 auf 35,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da der Internet- und Telekomkonzern sowie seine Mobilfunktochter 1&1 bereits im Dezember einen Ausblick auf 2021 und 2022 gegeben hätten, verschiebe sich der Fokus von der Geschäftsentwicklung im Schlussquartal auf die seit langem erwartete Klärung der Netzwerkstrategie, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausführlichere Aussagen dazu erwartet er bei der Vorlage der Quartalszahlen. Sein "Hold"-Rating für die Aktien beider Unternehmen spiegele die Unsicherheit über die Veränderungen im Geschäftsmodell von United Internet wider./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 15:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.