Jefferies senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 7,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Kennziffern der europäischen Stahlkonzerne zum dritten Quartal dürften insgesamt eine erholte Nachfrage signalisieren, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie noch vor der Offerte von Liberty Steel für Thyssenkrupp. Allerdings liege seine Ergebnisprognose (Ebitda) für den Sektor um rund vier Prozent unter der durchschnittlichen Analystenschätzung. Sein bevorzugter Branchenwert ist weiterhin ArcelorMittal. Nach der Offerte von Liberty Steel für Thyssenkrupp blieb der Experte in einer weiteren Studie zunächst bei seiner Kaufempfehlung und dem Kursziel von 7,50 Euro./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 12:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.