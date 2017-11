Jefferies senkt Ziel für T-Mobile US auf 77 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für T-Mobile US angesichts der geplatzten Fusion mit dem Wettbewerber Sprint von 83 auf 77 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Ein positives Ergebnis wäre für beide von Vorteil gewesen, er sehe aber auch so gute Möglichkeiten für die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, schrieb Analyst Scott Goldman in einer Studie vom Dienstag. Der Experte entfernte die berücksichtigte Wahrscheinlichkeit einer Fusion nun wieder aus seinem Modell./tih/mis Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.