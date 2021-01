Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 115 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise nach Eckdaten für 2020 von 117 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Wegen des Cyberangriffs am Jahresende habe der Hersteller von Duftstoffen und Aromen die Wachstums- und Profitabilitätserwartungen verfehlt, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte allerdings kaum überraschen angesichts der Produktionsprobleme infolge des mittlerweile überstandenen Angriffs. Die ausgefallenen Umsätze und Zusatzkosten dürfte das Unternehmen aber rasch wieder aufholen./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 17:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.