Jefferies senkt Ziel für Schaeffler auf 8 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler nach Quartalszahlen von 8,80 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.An den Schätzungen für den Autozulieferer und Industriekonzern werde sich wohl nichts ändern und die niedrige Bewertung werde die Aktien auch nicht antreiben, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 13:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.