Jefferies senkt Ziel für Saint-Gobain auf 23,80 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 24,50 auf 23,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Baustoffkonzern dürfte wegen der Corona-Krise im laufenden Jahr einen Rückgang des Absatzvolumens von 8,2 Prozent verbuchen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau zwar nicht teuer, es gebe aber attraktivere Investments./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 11:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.