Jefferies senkt Ziel für Roche auf 295 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 300 auf 295 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Er rechne bei dem Schweizer Pharmakonzern mit einem schwachen ersten Quartal, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Donnerstag. So dürfte der Markt etwa den Gegenwind bei einigen Medikamenten unterschätzen. Die Aufmerksamkeit dürfte aber vor allem auf neuen Produktentwicklungen liegen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.