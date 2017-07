Jefferies senkt Ziel für Roche auf 275 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 285 auf 275 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Dies schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Mittwoch. Mittelfristig zeigt sich der Analyst vorsichtig mit Blick auf die Chancen und Risiken des Pharmakonzerns. Die Halbjahreszahlen dürften geprägt sein von einem sich abschwächenden Wachstum bei den umsatzstarken Medikamenten Avastin, Herceptin und Rituxan. In Erwartung bedeutender Kurstreiber im zweiten Halbjahr bleibe er aber positiv zur Aktie gestimmt./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.