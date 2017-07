Jefferies senkt Ziel für Reckitt Benckiser auf - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser vor Zahlen von 8400 auf 8200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Er rechne das siebte Quartal in Folge mit einer Abschwächung der Geschäfte des Putzmittelherstellers, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Freitag. Die tags zuvor herausgegebene Umsatzwarnung habe überraschend wenig Schaden angerichtet, ergänzte er und senkte zugleich aus diesem Grund seine Ergebnisschätzungen für 2017./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.