Jefferies senkt Ziel für Reckitt Benckiser - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Halbjahreszahlen von 8200 auf 8150 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Er habe seine Schätzungen für 2018 an niedrigere Margen beim jüngst übernommenen Babynahrungshersteller Mead Johnson angepasst, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Dienstag. Bei den Papieren des britischen Konsumgüterkonzerns rät der Experte dazu, angesichts eines schwierigen zweiten Halbjahres an der Seitenlinie zu bleiben./tih/la Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.