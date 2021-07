Jefferies senkt Ziel für Reckitt Benckiser - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6050 auf 5700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der zurückhaltendere Ausblick sei einen weiterer Vertrauensdämpfer, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte seine Prognosen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 16:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.