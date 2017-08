Jefferies senkt Ziel für RTL auf 73 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RTL nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 73 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Analyst Tamsin Garrity reduzierte in einer Studie vom Donnerstag seine Gewinn- (Ebitda) und Umsatzprognosen bis 2019 und begründete dies vor allem mit seiner vorsichtigen Einschätzung der Entwicklung der Werbeeinnahmen. Allerdings entwickele sich das Digitalgeschäft weiter stark, so dass es bei der Kaufempfehlung für die Aktien des Fernsehkonzerns bleibe./la/stb Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.