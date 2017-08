Jefferies senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 34 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach warnenden Aussagen des Medienunternehmens über den TV-Werbemarkt von 46 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Analyst Tamsin Garrity blickt in seiner Studie vom Mittwoch nun vorsichtiger auf dieses Geschäftsfeld und reduzierte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019. Insbesondere die Hersteller von schnelllebigen Konsumgütern und von Automobilen hielten sich mit TV-Spots zurück, was für das vierte Quartal nichts Gutes erahnen lasse./la/ck Datum der Analyse: 30.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.