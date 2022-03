Jefferies senkt Ziel für Oracle auf 80 Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 95 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er gebe angesichts der langfristigen Fundamentaldaten zwar der Aktie von Microsoft den Vorzug, doch die sehr negative Stimmung der Investoren in Bezug auf Oracle habe sich vor dem Hintergrund der Prognose für das Umsatzwachstum 2022 gedreht, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 00:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 00:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.