Jefferies senkt Ziel für Nike auf 185 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 200 auf 185 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund des volatilen makroökonomischen Hintergrunds habe er seine Prognosen für den Sportartikelkonzern reduziert, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der jüngsten Abwertung der Aktie und der überzeugenden Strategien des Unternehmens zur Wachstumsförderung empfiehlt er das Papier jedoch weiter zum Kauf./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 11:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.