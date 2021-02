Jefferies senkt Ziel für Nestle auf 102 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 107 auf 102 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das neue Kursziel für die Aktien des Schweizer Lebensmittelkonzerns reflektiere die steigenden Renditen am Anleihemarkt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Ansonsten hielt Deboo fest, dass in dem herausfordernden Jahr 2020 die Umsatz-Ziele nicht ganz erfüllt worden seien. Zudem sei das Ergebnis noch negativ von Steuereffekten beeinflusst./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 01:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 01:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.