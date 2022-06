Jefferies senkt Ziel für Microsoft auf 320 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 325 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Microsoft sei ein diversifizierter Softwarekonzern, der besser als andere in der Lage ist, potenzielle makroökonomische Schwächen zu überstehen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte in absehbarer Zukunft ein dauerhaftes Umsatzwachstum ermöglichen./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2022 / 18:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.