Jefferies senkt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 2,35 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,00 auf 2,35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar hätten sich die Aktien südeuropäischer Banken von ihren Tiefständen infolge des Ukraine-Kriegs wieder erholt, er sehe aber wegen Anzeichen für Leitzinserhöhungen und Kapitalrückflüssen weiteres Potenzial, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er rechne nicht mit einer Rezession, sondern mit geringerem Wachstum, weshalb seine Schätzungen nun konservativer seien bezüglich des Kreditwachstums, des verwalteten Vermögens sowie zur Entwicklung der Risikovorsorge./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2022 / 20:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.