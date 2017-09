Jefferies senkt Ziel für Inditex auf 37 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 38 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Als Grund für die Kursziel-Senkung nannte Analyst James Grzinic in einer Studie vom Freitag den aktuell starken Euro. Dennoch dürfte der spanische Textilkonzern weiterhin zweistellig wachsen, während viele andere Namen in der Konsumgüterbranche mit dem schwierigen Umfeld zu kämpfen hätten. Damit sei auch die hohe Bewertung gerechtfertigt./she/ag Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.