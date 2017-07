Jefferies senkt Ziel für IBM auf 125 Dollar - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für IBM von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Viele Organisationen hielten derzeit Ausschau nach Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz, schrieb Analyst James Kisner in einer Studie vom Mittwoch. Der starke Wettbewerb in diesem Bereich spreche aber nicht gerade für den IT-Giganten IBM./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.