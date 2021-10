Jefferies senkt Ziel für Heidelbergcement auf 100,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns Heidelbergcement von 115,30 auf 100,50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen.Analystin Glynis Johnson kürzte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Anfang November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal moderat ihre Schätzungen. Für vollkommene Klarheit, was die Entwicklung des Betriebskapitals betrifft, sei es zwar noch zu früh. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau aber könnten die Free-Cashflow-Rendite, steigende Kosens-Zuversicht und mögliche Kapitalrückflüsse einen Anstieg des Aktienkurses bewirken./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.