Jefferies senkt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1540 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1700 auf 1540 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Da Management des Pharmakonzerns habe dem Vertrauen der Anleger in die Dividende einen Schlag versetzt, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Dienstag. Es sei die Angst aufgekommen, dass die für den Kauf des Consumer-Geschäfts von Pfizer geopfert werden könnte./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.