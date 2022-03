Jefferies senkt Ziel für Flutter auf 15500 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Flutter Entertainment":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flutter von 16500 auf 15500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Glücksspielunternehmens angesichts der jüngsten negativen Nachrichten gesenkt, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf die Regulierung in Großbritannien und das Hin und Her in den USA. Die Bewertung sei allerdings sehr günstig im historischen Vergleich. Die Verschuldung sollte sich in den kommenden beiden Jahren entspannen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 14:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.