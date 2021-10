Jefferies senkt Ziel für Danone auf 65 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 70,75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Nahrungsmittelkonzern habe beim Umsatz im dritten Quartal zwar die Schätzungen übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe aber Fragezeichen. Angesichts der Kosteninflation sei Vorsicht bei den Margenerwartungen für das kommende Jahr angebracht./mf/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 20:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 20:48 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.