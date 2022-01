Jefferies senkt Ziel für Covestro auf 63 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen der europäischen Chemieindustrie bleibe er für die zyklischen Werte und die Papiere wachstumsstarker Unternehmen aus dem Consumer-Sektor positiv gestimmt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für den Kunststoffkonzern rechnet er im vierten Quartal mit einem um zwei Prozent niedrigeren operativen Ergebnis (Ebitda) als der Analystenkonsens./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 14:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.