Jefferies senkt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 96 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das erste Halbjahr des Konsumgüterherstellers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Freitag. Es lasse sich allerdings nur schwer vorhersagen, was die Hamburger mit ihrem Barmittel-Bestand vorhaben./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.