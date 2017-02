Jefferies senkt Ziel für BNP Paribas auf 63,10 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 67,20 auf 63,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Berichtssaison französischer Banken sei solide verlaufen, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer Studie vom Freitag. Während die fundamentale Lage gut bleibe, zielte er jedoch auf die politische Situation in Frankreich als Risiko ab. Nach einer Anpassung seiner Schätzungen sieht er bei BNP unter den vier von ihm beobachteten Instituten das kleinste Kurspotenzial./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.