Jefferies senkt Ziel für BNP Paribas auf 49 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 54 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen.Analystin Flora Bocahut blickt in einer am Montag vorliegenden Studie unverändert optimistisch auf die französische Bank, reduzierte aber das Kursziel wegen der zuletzt wieder gestiegenen Corona-Risiken für die Wirtschaft. Sie geht aber nach den BNP-Geschäftszahlen für das zweite Quartal weiterhin davon aus, dass die Markterwartungen 2020 übertreffen dürfte./mis/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2020 / 04:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2020 / 04:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.