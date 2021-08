Jefferies senkt Ziel für BMW auf 125 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BMW von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach einer kurzen Erholung sei die Bewertungsanomalie bei der Aktie des Autobauer wieder zurück, die das Geschäft mit Elektroautos praktisch mit null bewerte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Abgesehen von der irrtümlichen allgemeinen Wahrnehmung, dass BMW der Branchentransformation hinterher hinke, und den Sorgen über die Gewinnaussichten wäre es hilfreich, wenn die Münchener erklären könnten, was sie angesichts ihrer niedrigen Schulden mit dem hohen Barmittelbestand anfangen wollten. Das niedrigere Kursziel begründete Houchois mit den gestiegenen Risiken für die Branche./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2021 / 16:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.