Jefferies senkt Ziel für BBVA auf 3,10 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 5,30 auf 3,10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen.In der Corona-Krise seien Banken nicht das Problem, sondern Teil der Lösung, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Regulierungsbehörden verschafften den Banken Luft bei Liquidität, Kapital und Verlustanrechnung. In einem von niedrigen Zinsen und steigenden Schulden gekennzeichneten Marktumfeld seien die Papiere südeuropäischer Geldhäuser mittelfristig aber nicht besonders attraktiv./bek/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 18:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.