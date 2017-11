Jefferies senkt Ziel für BAT auf 5900 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco von 6100 auf 5900 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Der Investorentag des Tabakkonzerns habe zwar nicht den erhofften Kurstreiber geliefert, Anleger sollten dennoch geduldig bleiben, schrieb Analyst Owen Bennett in einer Studie vom Freitag. Die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte dürfte stützen./mis/edh Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.