Jefferies senkt Ziel für Asos auf 5800 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Asos von 6550 auf 5800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die jüngsten Aussagen des Online-Modehändlers deuteten auf vorübergehende Belastungen hin, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen angepasst. Angesichts der zeitlich begrenzten Natur stelle der Kurseinbruch jedoch eine Kaufgelegenheit dar./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 04:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 04:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.