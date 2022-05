Jefferies senkt Ziel für Adidas auf 235 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 250 auf 235 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Normalerweise hätten Anleger vom ersten Quartal des Sportartikelkonzerns ein ermutigendes Fazit gezogen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings agiere Adidas derzeit in einem nicht normalen Marktumfeld. Investoren hätten derzeit eine Abneigung für konsumentenlastige Werte./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 12:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 12:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.