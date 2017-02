Jefferies senkt Rhön-Klinikum auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat sein Votum für Rhön-Klinikum um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt und das Kursziel von 28,40 auf 17,60 Euro reduziert.Der Klinikbetreiber habe 2016 seine Ziele erfüllt, stehe nun aber vor einer Reihe an Herausforderungen, die zu einer negativeren Einschätzung führten, schrieb Analyst Chris Cooper in einer Studie vom Dienstag. Er kämpfe damit, seine Kosten unter Kontrolle zu bringen. Der Umsatz werde außerdem von härteren Regulierungsleitplanken ausgebremst./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.