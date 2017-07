Jefferies senkt Reckitt Benckiser auf 'Hold' - Hebt Ziel an

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt Benckiser nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.Das Kursziel hob Analyst Martin Deboo nach dem Abschluss der Übernahme von MNJ von 7750 auf 8400 Pence an. Das verbleibende Kurspotenzial bei dem Konsumgüterhersteller reiche aber nicht mehr für ein Kaufvotum aus, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstag./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.