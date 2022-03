Jefferies senkt L'Oreal auf 'Underperform' und Ziel auf 314 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 409 auf 314 Euro gesenkt. Wegen der enttäuschenden Erholung im Kosmetikgeschäft und der Volatilität der wichtigen Geschäfte in China, dessen Konjunkturentwicklung von einer "Zero Covid"-Politik beeinträchtigt werde, lägen ihre organischen Wachstumsschätzungen unter den Konsensprognosen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sehe sowohl die Konsensschätzungen als auch den Bewertungsaufschlag der Aktie zur Branche in Gefahr./gl/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 20:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.