Jefferies senkt Inditex auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 31 Euro belassen.Nach dem jüngsten Anstieg preise der Aktienkurs des Modekonzerns einen Großteil des Potenzials durch die Lockerung von Lockdown-Maßnahmen bereits ein, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sieht er eine nachhaltige Margensteigerung über einen längeren Zeitraum als Herausforderung für das Unternehmen./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.