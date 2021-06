Jefferies senkt Deutsche Wohnen auf 'Hold' und Ziel auf 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen SE":

Finanztrends Video zu Deutsche Wohnen SE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Deutsche Wohnen mit Blick auf die geplante Übernahme durch Vonovia von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 53 Euro gesenkt.Er sehe angesichts der Unterstützung durch das Management des Immobilienkonzerns eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die strategisch sinnvolle Transaktion über die Bühne gehe, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch seitens der Wettbewerbsbehörden seien angesichts des fragmentierten Marktes kaum Hindernisse zu erwarten. Das neue Kursziel entspreche der Barofferte von Vonovia./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2021 / 00:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2021 / 00:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.