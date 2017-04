Jefferies senkt Astrazeneca auf 'Hold' und Ziel auf 5050 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 5350 auf 5050 Pence gesenkt.Die negativere Beurteilung der Aktie resultiere aus einer korrigierten Schätzung zu den Auswirkungen künftiger Anteilsverkäufe auf Umsatz und Ergebnis des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Montag. Zudem senkte er seine Umsatz-Erwartungen an die Mittel Durvalumab and Tremelimumab./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.