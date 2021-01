Jefferies hebt Ziel für Zur Rose Group auf 550 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zur Rose Group von 450 auf 550 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Schweizer Versandapotheke habe im vergangenen Jahr bei der Entwicklung des Geschäfts wichtige Meilensteine erreicht, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Thiel senkte gleichwohl wegen Verzögerungen bei der Einführung von Vertriebsplattformen seine Umsatzprognose für 2022./la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 13:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 13:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.