Jefferies hebt Ziel für Zooplus auf 470 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Zooplus nach einem aufgestockten Übernahmeangebot des Investors EQT von 460 auf 470 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Aus seiner Sicht bietet das EQT-Angebot eine günstige Gelegenheit für die Aktionäre des Online-Tierbedarfshändlers, und es gebe kaum einen Grund für die Anleger, die Offerte abzulehnen, falls kein anderer Bieter auf den Plan treten sollte, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. EQT habe die finanzielle Stärke und das strategische Know-how, um Zooplus bei dem Ausbau seiner langfristigen Führungsposition zu unterstützen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 03:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 03:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.