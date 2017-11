Jefferies hebt Ziel für Wal-Mart auf 110 US-Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Wal-Mart":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wal-Mart nach Zahlen für das dritte Quartal von 105 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nicht nur die Erlöse auf vergleichbarer Fläche seien gestiegen, sondern auch der Gewinn des Einzelhändlers, schrieb Analyst Daniel Binder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung habe sich zudem verbessert. Der Experte passte seine Schätzungen an./mis/edh Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.