Jefferies hebt Ziel für Wacker Neuson auf 19,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal von 15,50 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die erwartete Delle beim Baumaschinenhersteller sei nicht so schlimm wie befürchtet gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft in Mitteleuropa sei weit robuster gewesen als das in den USA. Positiv hob er den freien Barmittelfluss und die ersten Anzeichen von Erfolgen durch das Effizienz- und Sparprogramm hervor./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 01:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.