Jefferies hebt Ziel für Vonovia auf 55 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 46,90 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Thomas Rothäusler schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das Nettoanlagevermögen der Immobiliengruppe um 10 bis 25 Prozent nach oben. Die Aktien seien aber angemessen bewertet, mit Blick auf die Rendite auf das operative Ergebnis (FFO) sogar teuer. Regulatorische Eingriffe in den Markt hätten zur Folge, dass das Wachstum der Mieten nachlasse. Die Papiere seien grundsätzlich anfällig für Negatives aus dem politischen und regulatorischen Umfeld./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 13:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.