Jefferies hebt Ziel für Vodafone auf 159 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen von 148 auf 159 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die europäischen Serviceerlöse des Telekomkonzerns dürften im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 um 3,6 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch im zweiten Geschäftsquartal dürfte es ähnlich runter gehen, dann aber eine Erholung kommen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 15:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 15:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.