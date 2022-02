Jefferies hebt Ziel für Unilever auf 4700 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4650 auf 4700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Was einen nicht umbringt, macht einen härter", überschrieb Analyst Martin Deboo seine am Dienstag vorliegende Studie. Seine Hoffnung auf eine Aufspaltung des Konsumgüterkonzerns habe sich zerschlagen. Nun werde entweder das krisengestählte Management gegen die gesunkenen Erwartungen ankämpfen und beweisen, dass es die richtige Strategie für eine Portfoliooptimierung habe, oder aktivistische Anteilseigner dürften einen alternativen Weg zur Erhöhung des Unternehmenswerts aufzeigen. In jedem Fall sei diese Krise produktiv und sei langem überfällig./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 19:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 19:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.