Jefferies hebt Ziel für Unilever PLC auf 4830 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des Konsumgüterkonzern Unilever PLC von 4750 auf 4830 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Stärker als erwartete Margen hätten bei unveränderten Währungsannahmen eine leicht positive Wirkung auf seine Schätzungen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Dienstag. Nun sei es an der Zeit, dass Unilever neben den Umsätzen auch unter dem Strich Fortschritte macht. Dies werde sich im zweiten Halbjahr zeigen./tih/la Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.