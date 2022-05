Jefferies hebt Ziel für UBS auf 24 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal von 22 auf 24 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Aktien der Bank für Anleger noch attraktiver gemacht, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies auf die hohen Erträge und einen vorteilhaften Geschäftsmix im Investmentbanking. Zudem werde der Druck auf die Gebühren- und Transaktionseinnahmen durch einen höheren Nettoinventarwert mehr als ausgeglichen und das Wachstum in den USA mache die Verlangsamung in Asien wett. Auch seien die Kosten unter Kontrolle und Kapital noch im Überschuss vorhanden./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.