Jefferies hebt Ziel für Totalenergies auf 57 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies nach Zahlen von 53 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die großen Ölkonzerne hätten das vierte Quartal in Folge die Gewinnerwartungen übertroffen, was es zuletzt 2010/11 gegeben habe, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Und trotz der überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn seien die Bewertungen immer noch attraktiv. Romeo hob seine Ergebnisprognosen für 2022 und 2023 an. Seine bevorzugten Titel sind Shell, Totalenergies und Eni./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 20:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.