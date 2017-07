Jefferies hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 32 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das zweite Quartal dürfte in der europäischen Stahlbranche konträr zum ersten Jahresviertel verlaufen sein, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Sektorstudie vom Dienstag. Die Ergebnisse dürften demnach zwar bescheidener ausfallen, die Margenentwicklung bei Stahl gebe aber Auftrieb. Er geht branchenweit von robusten Gewinnspannen aus und sieht gute Voraussetzungen für ein gesundes zweites Halbjahr./tih/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.